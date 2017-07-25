В Сочи состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня сотрудника органов следствия России

24 июля 2017 года следственным отделом по городу Сочи следственного управления по краю по случаю празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации организовано и проведено торжественное мероприятие, в котором приняли участие все оперативные сотрудники территориальных следственных отделов по городу Сочи, а также первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит, заместитель главы города Сочи Константин Чеботарь, председатель городского Собрания Сочи Виктор Филонов, заместитель начальника службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю Виталий Баянов, заместитель начальника управления – начальник полиции УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Огурцов.

В рамках проведения торжественного мероприятия руководитель следственного отдела по Хостинскому району города Сочи Андрей Титаренко награжден знаком отличия «За трудовые успехи на благо города Сочи». Другие сотрудники за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, проявленный высокий профессионализм, принципиальность и инициативу были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Сочи и председателя городского Собрания города Сочи.