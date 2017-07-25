Еще семь правонарушителей уплатили штрафы

В Гулькевичском районном отделе УФССП по Краснодарскому краю судебными приставами-исполнителями в период с января по май 2017 года было окончено семь исполнительных производств. Производства касались взыскания административных штрафов по ст. 8.37 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил охоты) и ст. 8.37 ч.2 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

Три производства были составлены против граждан за нарушение правил охоты: один из которых охотился на зайца по способу тропления, а двое применяли заряженное охотничье ружье, не имея при себе охотничьего билета единого федерального образца, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки, что является обязательным требованием для всех любителей выйти на природу за добычей.

Всем нарушителям были отправлены извещения о вызове на прием, на который граждане явились уже с квитанциями об уплате административного штрафа. В Министерство природных ресурсов Краснодарского края были отправлены денежные средства на общую сумму 1500 рублей.

Четыре исполнительных производства были возбуждены за несоблюдение правил в области рыболовства. Два любителя порыбачить были привлечены за ловлю рыбы с количеством крючков, превышающим допустимое. А нарушениями у двух других рыбаков стали ловля рыбы запретным орудием лова «Вентерем» и вылов рыбы любительским способом, который запрещен законодательством РФ п.46.2 «б» Приказа №293 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского Рыбохозяйственного бассейна».

Благодаря грамотной работе судебных приставов штрафы благополучно уплачены, а денежные средства на общую сумму 8 500 рублей взысканы в бюджеты различных уровней.