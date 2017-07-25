В Отрадненском районе спор между соседями разрешил судебный пристав-исполнитель

В Отрадненский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю поступил исполнительный лист об определении порядка пользования земельным участком между соседями.

На протяжении нескольких лет между враждующими соседями стоял вопрос, кому действительно принадлежит право пользования земельным участком. Длительное время возникшее недопонимание не удавалось разрешить мирным путем.

После возбуждения исполнительного производства приставом-исполнителем Ю.С. Гузенко был осуществлен выезд по указанному адресу при участии судебных приставов по ОУПДС. По прибытии на место представители закона произвели измерения земельных участков в соответствии с приложением к исполнительному листу. По факту проделанной работы составили акт, в котором подробно указали информацию о произведенных действиях.

Стоит отметить, что благодаря работе судебного пристава-исполнителя Ю.С. Гузенко недопонимания между соседями были разрешены. Данное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.