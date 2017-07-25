«Краснодар Водоканал» в составе команды ГК «Росводоканал» победил в конкурсе «Мастер-2017»

1 место в номинации «Лучшая бригада АВР на водопроводных сетях-2017» на VIII Открытом отраслевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017» заняла команда ГК «Росводоканал», в составе которой выступил слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда ООО «Краснодар Водоканал» Роман Анпилогов.

В конкурсе участвовали команды ведущих частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения - «Российские коммунальные системы», «Евразийский», «Концессии водоснабжения», «Росводоканал», а также передовые предприятия водопроводно-канализационного хозяйства России из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы.

Учитывая федеральный статус и расширенную географию участников конкурса, которые прибыли из 16 регионов России, его партнёрами и соорганизаторами стали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Оренбургской области, администрация города Оренбурга.

«Перед Группой компаний «Росводоканал» поставлена амбициозная цель – стать национальным лидером в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому мы захотели поделиться со всей Россией тем праздником профессионального мастерства, который устраиваем ежегодно в рамках нашей группы компаний. Для нас это, в первую очередь, объединяющее мероприятие, свидетельствующее о том, что отрасль ВКХ сегодня находится на подъёме, в тренде», – подчеркнул генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

За звание лучших боролись бригады аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях, сварщики и молодые слесари. Прежде чем попасть на соревнования, участникам пришлось пройти жесткий конкурсный отбор на своих предприятиях, показать отличные теоретические знания и практические навыки.

«Главной основой любой компании и ее успешной деятельности являются присутствие в ней высококвалифицированных работников, готовых к непрерывному образованию, саморазвитию и самосовершенствованию, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов, - Поэтому наше предприятие регулярно принимает участие в конкурсах профессионального мастерства, состязания в которых помогают не только поднять престиж профессии, но и создать все условия для профессионального роста специалистов и благоприятную среду для совершенствования их профессиональных навыков».

Первый день конкурса стал непростым испытанием для сварщиков. Выполненные ими сварные швы обследовались независимой экспертной лабораторией при помощи визуального, измерительного и радиографического контроля. Во второй конкурсный день бригады аварийно-восстановительных работ (АВР) на водопроводных сетях выполняли сборку водопроводных узлов и задвижек, а также ликвидировали повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения. Бригады АВР на канализационных сетях готовили к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть и осуществляли поиск металлоискателем чугунных люков под грунтом.

Объективное и беспристрастное судейство обеспечивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители производственно-технических служб команд-участниц конкурса. При подсчёте баллов учитывались скорость и качество выполненных работ, особое внимание уделялось охране труда и культуре производства.

По итогам соревнований в четырёх из пяти номинаций уверенную победу одержали специалисты «Оренбург Водоканала». Ильнур Алимбеков стал первым в номинации «Лучший сварщик». Алексея Рябова признали победителем среди молодых слесарей АВР на канализационных сетях, а в номинации «Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях» на пьедестале была занята только первая ступень, доставшаяся Петру Куракину, также представителю оренбургского водоканала. Бригада АВР на канализационных сетях, возглавляемая Вадимом Пироговым, продемонстрировала сплоченность, товарищеский дух, отличную практическую подготовку и сноровку, которые принесли ей «золото». Не менее почётным стало второе место бригады АВР на канализационных сетях под руководством Андрея Сергеева.

Конкурс завершился подведением итогов и торжественной церемонией награждения победителей.