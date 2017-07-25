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В следственном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия

Вторник, 25 июля 2017 15:33
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Сегодня, 25 июля 2017 года, в следственном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Собрание проводилось под председательством руководителя следственного управления по краю Вадима Бугаенко с участием сотрудников аппарата следственного управления и его территориальных подразделений. Также в нем приняли участие заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Юрий Бурлачко, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов и председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров.

Мероприятие было открыто приветственным словом руководителя следственного управления по краю Вадимом Бугаенко. В рамках мероприятия было отмечено, что следственные органы Следственного комитета России занимают ведущую роль в защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечении защиты жителей и гостей края от различного рода преступных посягательств. Также с поздравительной речью выступили приглашенные лица.

Награды получили особо отличившиеся сотрудники следственного управления, работа которых была отмечена Председателем Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкиным и руководством следственного управления. Также были отмечены ветераны следствия.

Заместителем главы администрации Краснодарского края и председателем Законодательного Собрания Краснодарского края вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности сотрудникам следственного управления по краю, достигшим высоких результатов в своей деятельности.

В заключительной части собрания Вадим Бугаенко вручил грамоты представителям средств массовой информации, ставших лауреатами конкурса на лучшее освещение деятельности следственного управления по краю.

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