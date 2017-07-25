〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодарском крае перед судом предстанет житель города Новороссийска за покушение на дачу взятки должностному лицу

Вторник, 25 июля 2017 15:35
Оцените материал
(0 голосов)

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего Сергея Ковтуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, 23 июня 2017 года, заместитель начальника линейного отдела полиции на железнодорожной станции Новороссийск выявил нарушителя, который совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

В ходе административного разбирательства в кабинете охраны общественного порядка Ковтун передал представителю власти взятку в сумме 2000 тысячи рублей за не составление административного протокола в отношении него. Сотрудник полиции от денег отказался.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

Прочитано 68 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В следственном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника органов следствия Поздравление руководителя Южного СУТ СК России Максима Ткаченко с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.