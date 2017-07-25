В Краснодарском крае перед судом предстанет житель города Новороссийска за покушение на дачу взятки должностному лицу

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего Сергея Ковтуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, 23 июня 2017 года, заместитель начальника линейного отдела полиции на железнодорожной станции Новороссийск выявил нарушителя, который совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

В ходе административного разбирательства в кабинете охраны общественного порядка Ковтун передал представителю власти взятку в сумме 2000 тысячи рублей за не составление административного протокола в отношении него. Сотрудник полиции от денег отказался.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан