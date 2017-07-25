Поздравление руководителя Южного СУТ СК России Максима Ткаченко с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны следствия! Кадеты!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Профессиональный праздник установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 741. Дата праздника приурочена к событиям 25 июля 1713 года, тогда указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России – следственная канцелярия гвардии майора Семеновского полка Михаила Волконского.

День сотрудника следственных органов России с полным правом празднуют как сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, так и следователи других правоохранительных структур, все специалисты, чьей задачей является поиск истины ради восстановления справедливости и наказания виновных.

Перед нами стоят важнейшие задачи по защите законных прав и свобод наших граждан от преступных посягательств, борьбе с коррупцией и обеспечению интересов государства в борьбе с преступностью.

Наша работа требует большого профессионализма, целеустремленности и мужества, что в полной мере присуще сотруднику органов следствия. Выражаю всем искреннюю и сердечную благодарность за добросовестный труд, преданность выбранной профессии и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, выдержки и сил для новых побед, профессиональных успехов на благо нашей великой страны!

Также на торжественном мероприятии состоялось награждение победителей конкурса на лучшее освещение деятельности сотрудников Южного СУТ СК России, в ходе которого Максим Ткаченко вручил победителям благодарственные письма и сувенирную продукцию с символикой Следственного комитета Российской Федерации.



Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан