В эту пятницу 28 июля день памяти равноапостольного великого князя Владимира

Едва ли найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира Святого, Крестителя Руси.

В далеком 988 году произошло очень важное событие для нашей страны — она стала христианской. Крещение древней Руси произошло благодаря воле князя Владимира и именно из-за этого историки называют Владимира Великим, церковь чтит его святым равноапостольным, а народ дал ему имя князь Владимир Красное Солнышко.

Святой равноапостольный Великий князь Владимир был сыном Киевского князя Святослава. Его бабушкой была святая равноапостольная Великая княгиня Ольга.

Князь Владимир был достаточно просвещенным человеком для того времени. Невзирая на то, что он был поклонником язычества, князь приглашал к себе проповедников разных религий для того, чтобы ближе узнать их веру.

Однажды у князя Владимира была интересная беседа с одним православным проповедником из Греции, который после разговора показал ему картину Страшного суда. Вскоре князь отправил несколько человек в те места, откуда прибыл этот проповедник, чтобы они подтвердили его слова. Когда русские послы приехали в Константинополь, то они были поражены красотой Софийского храма, пением хора, а великолепие патриаршей службы затронуло их сердца. Возвратившись домой, они удивили князя Владимира: «Мы не понимали где мы стояли – на земле или на небе». Владимир принял окончательное решение креститься. Чтобы не попасть в подчинение грекам, Владимир Святославич организовал военный поход и взял город Херсонес. А у Византийских императоров Василия и Константина попросил руки царевны Анны. Анна могла выйти замуж только за христианина. В 988 году князь Владимир принял святое крещение с именем Василий. По преданию, выйдя из крещальной купели, он, до этого ненадолго ослепший, прозрел и воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога!».

После крещения князь Владимир вернулся в Киев и привез с собой из заморских земель православных священников. Первыми они крестили в новую веру сыновей Владимира Святославича, потом бояр. Источник, где их крестили, стал называться Крещатиком.

Великий князь начал активно бороться с язычеством. По инициативе князя-христианина священнослужители рассказывали народу о Христе и Евангелии. Итогом проповеди стал приказ Владимира Святославича всем гражданам явиться в Киев, на берег Днепра, чтобы принять святое крещение. Это событие стало первым в череде массовых крещений на Руси.

Далее крестился Новгород. Затем последовали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и другие города. Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.

В храме Вознесения Господня в Пашковке праздничная служба начнется в четверг в 27 июля в 17:00 и в пятницу 28 июля в 07:30.

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