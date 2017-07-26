Билет в Абхазию - единый

Отдохнуть в Абхазии стало проще. Добраться до республики из российских городов теперь можно по «Единому билету». Благодаря ему любой путешественник, приобретающий билеты на самолет или поезд в Сочи, может сразу оформить переезд в один из пяти городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

- Удобство "Единого билета" заключается в том, что человек, оформив билет один раз, больше не переживает, каким образом будет добираться до конечной точки. Садится он, к примеру, в поезд, доезжает до железнодорожного вокзала в Адлере, пересаживается в автобус и дальше на нем едет в Абхазию. Либо на самолете проделывает точно такой путь. То есть - прилетает в аэропорт Сочи, оттуда путешествует в Абхазию на автобусе,— рассказала пресс-секретарь АНО "Единая транспортная дирекция" Елена Лосева.

Система «Единого билета» была впервые опробована в Крыму. Учитывая популярность услуги у пассажиров, ее решили распространить и на соседнюю Сочи республику. За три месяца работы «Единым билетом» в Абхазию уже воспользовались и около 700 пассажиров.

- Мы приехали из Орла. Выбрали этот билет, потому что он – гораздо дешевле, чем, если бы мы самостоятельно на вокзале искали маршрут. Да и безопаснее. В общем - сразу пришли, сели и поехали, - рассказывают Екатерина и Дмитрий Мироновы.

Стоимость проезда из Сочи в Гагру для взрослого составляет 550 рублей, до Пицунды – 700 рублей, до Сухума – 1200 рублей. Дети до шести лет путешествуют бесплатно с предоставление отдельного места. Перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. В летнем расписании автоэкспресса девять отправлений, в том числе в ночное время. График состыкован с прибытием поездов и самолетов. Воспользоваться «Единым билетом» в Абхазию можно вплоть до 30 сентября.

Ирина СИЗОВА