В Краснодаре заработала первая станция зарядки для электромобилей

Первая стационарная зарядная станция для электрокаров открылась в центре Краснодара во вторник. Парковка и зарядка для владельцев таких автомобилей будут бесплатными, по крайней мере, в текущем году. Благодаря развитию электроинфраструктуры власти Кубани ожидают через 3-4 года бум электротранспорта в регионе.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

"Кубань становится одной из первых в стране, кто начинает работу по развитию сети заправочных станций для экологически чистого транспорта — за ним большое будущее", – отметил на церемонии торжественного открытия станции в Краснодаре руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Швец.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрировано не больше 50 автомобилей с электродвигателями. Однако вместе с развитием электроинфраструктуры, популяризации экологичности и мотивирующих мер ожидается увеличение количества автовладельцев электрокаров "в геометрической прогрессии".

"Думаю, что в следующем году резкого увеличения электротранспорта ожидать не стоит, а вот года через 3-4 мы увидим бум", – считает Швец.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАРЯДКА

По данным краевых властей, до конца 2017 года планируется запустить до 20 заправочных станций для электромобилей в Краснодаре и до 10 станций на основных трассах региона. В текущем году – пока установка стационарных зарядных станций осуществляется в качестве эксперимента – и зарядки, и парковки для электромобилей будут бесплатны.

Торжественно открывшаяся во вторник станция на Театральной площади зарядной мощностью 22 кВт — первая из 10, которые планируется установить в Краснодаре до конца текущего года. Для подключения электромобиля к источнику питания необходимо приложить к устройству специальную карточку и присоединить к автомобилю кабель питания. Автомобиль здесь можно зарядить за 1,5-2 часа. Одновременно — это первая в крае парковка для двух электрокаров. Станция произведена компанией "Энергия-Юг" госкорпорации "Ростехнологии". Она оснащена разъемами для зарядки всех типов электромобилей, выпускаемых в Европе, Азии, Америке.

Кроме того, в текущем году планируется открыть еще 8 заправочных станций с мощностью 50 кВт – они будут заряжать автомобиль быстрее – до получаса. Эти станции установят на муниципальных платных парковках и вблизи торговых центров. Также планируется открыть 4-5 подобных зарядных установок по дороге из Краснодара в Сочи. Власти региона рассчитывают, что в перспективе электромобили станут основным видом транспорта на курортах Кубани.