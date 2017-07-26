В Краснодаре открыли магазин сувениров, изготовленных заключенными

В магазине представлен широкий ассортимент товаров: садовые скульптуры, кованая сувенирная продукция. Большой выбор нард, шкатулок, шахмат, шашек, мангалов, шампуров и наборов для камина ручной работы.

- Сейчас мы прорабатываем идею создания подобных магазинов по всему краю. Главная цель этой работы заключается в том, что реализация собственных товаров будет способствовать развитию производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы края, что в свою очередь позволит организовать дополнительные рабочие места для осужденных, - отметил начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов.

В перспективе рядом с магазином планируется организовать кафе для родственников осужденных, приезжающих в ИК-14, так как данный торговый павильон расположен в непосредственной близости от учреждения.

Реализация товаров, изготовленных осужденными, позволит не только повысить трудовую занятость в местах лишения свободы, но и задействовать имеющийся производственный потенциал учреждений уголовно-исполнительной системы региона.