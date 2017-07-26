107 фактов незаконной вырубки леса выявили на Кубани

Из 107 выявленных в этом году фактов вырубки леса 81 случай признан уголовным преступлением, остальные — административными правонарушениями. Уже привлекли к ответственности четырех человек, завели 25 уголовных дел, еще 79 нарушений находятся на рассмотрении в следственных органах. Объем вырубленной древесины составил почти 1 400 куб. м, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Несмотря на это, общие объемы незаконной вырубки по сравнению с прошлым годом снизились на 20%. Напоминаем, что незаконная вырубка леса грозит штрафными санкциями или лишением свободы до семи лет.