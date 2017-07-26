СМИ: Госдума хочет подвести стритрейсеров под статью о хулиганстве

Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров, которые устраивают незаконные гонки, пишут «Известия».

В комитете Думы по безопасности и противодействию коррупции сообщили, что 26 июля состоится первое заседание рабочей группы, которая будет разрабатывать соответствующий законопроект. Группу возглавит зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Отмечается, что на любителей незаконной быстрой езды могут распространить статью «Хулиганство».

«Считаю целесообразным подумать о том, чтобы предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства», — сказал Выборный.

При этом депутаты считают, что также следует оборудовать специализированные площадки для проведения законных гонок.