Программа "Комфортная городская среда" - это проект по созданию образа современной России

25 июля в г. Краснодаре состоялся всероссийский семинар Минстроя РФ по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». В нем приняла участие депутат Госдумы от Краснодарского края, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

- Программа благоустройства, начатая в стране в этом году, уникальный проект, требующий смены многих подходов местных властей к проводимой работе в этой сфере. И в первую очередь она предполагает отход от традиционных целевых установок и цифровых показателей, - отметила в своем выступлении на семинаре Минстроя Наталья Костенко. - Главная цель программы, поставленная Президентом Владимиром Путиным — глобальная актуализация пространства в котором живет наша страна, так как путешествуя по стране, мы видим, что некоторые регионы и населенные пункты до сих пор остаются во временах СССР. Это в большей степени касается жилых кварталов, которые мало чем отличаются от тех, что строились в 70-х годах прошлого столетия. Люди должны увидеть, что страна изменилась. Именно поэтому (хотя местные власти и без того должны в постоянном режиме заниматься благоустройством), государство пошло на запуск федеральной программы, чтобы вывести эту работу на новый уровень и по объемам и по качеству. Поэтому в помощь муниципалитетам привлекаются современные архитектурные бюро и различные эксперты. Но тут важно не скатиться в другую крайность. В России есть регионы, которые по объему мероприятий в сфере благоустройства могут считаться отличниками, но с точки зрения оценки их действий гражданами являются двоечниками. И все потому, что власти этих субъектов решают какие угодно задачи, но не задачу создания «комфортной городской среды», что предполагает одноименная программа. Те объекты, что появятся в этом году и в последующие пять по этой программе, должны быть современными, но в первую очередь — комфортными. То есть, должны отвечать ожиданиям и представлениям о сегодняшней России, в которой ее граждане хотят жить. Поэтому так важно не просто общаться с людьми, но и слышать их. В конце выступления Костенко отметила, но Минстрой научился слышать экспертов ОНФ. В частности, в необходимости коррелировать мероприятия по благоустройству с проведением других жилищно-коммунальных работ, чтобы после ремонта тротуара или высадки газонов не приходилось через месяц вскрывать их для латания гнилой теплотрассы. Данное замечание высказали активисты ОНФ в ходе предыдущего визита замминистра ЖКХ Андрея Чибиса в г.Краснодар в июне этого года.