В Павловском районе директор детско-юношеской спортивной школы подозревается в служебном подлоге

Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры и ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении директора МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа "Виктория" МО Павловский район, подозреваемого в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, директор указанной организации в декабре 2016 года в рамках проведения капитального ремонта стадиона «Урожай» в станице Павловской заключил муниципальные контракты с двумя предприятиями, предметом которых являлись земельные и подготовительные работы пешеходной зоны и капитальный ремонт электроснабжения. Зная, что работы не выполнены, мужчина подписал акты приемки выполненных работ, внеся в них ложные сведения. На основании этих документов из бюджета на расчетные счета подрядчиков неправомерно было перечислено более 2,7 миллионов рублей.

В настоящее время изъята необходимая документация, назначена судебная экономическая экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.