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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда

Среда, 26 июля 2017 16:25
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в 5 декабря 2016 года примерно в 15 часов 20 минут, в районе строящегося железнодорожного моста через реку Протока, расположенного на 42 км железнодорожного перегона станции Полтавская-Протока на территории хутора Трудобеликовский Красноармейского района Краснодарского края, при производстве работ по демонтажу противовеса буровой установки работниками ООО «РосТехСтрой», в результате нарушений требований охраны труда, совершенных лицом, на котором возложены обязанности по их соблюдению, произошел обрыв крепления 10-ти тонного противовеса, в результате чего смертельно травмирован помощник машиниста буровой установки, а второй помощник машиниста буровой установки получил повреждения в виде ампутации правой ноги.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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