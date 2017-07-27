Фестиваль! Сочи! Президент!

Президент России Владимир Путин примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. На этот юношеский форум прибудет более 20 тысяч гостей из 183 государств планеты. Девиз фестиваля: "Россия - страна возможностей".

В Олимпийском парке Сочи полным ходом идет подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Встречать посланцев разных стран будут обновленный стадион "Фишт", спортивные дворцы и гостиничные комплексы, которые были возведены к зимним Олимпийским играм 2014 года. Все эти объекты и без того находятся в прекрасном состоянии, а сейчас работающие здесь сотрудники, что называется, с них последние пылинки сдувают. Несомненно, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов станет одним из главных международных событий 2017 года.

Сейчас к фестивалю готовится молодежь всей планеты. Каждый день всемирная информационная паутина Интернета приносит новые подтверждения этому. В далекой Гаване студенты Академии классического пения устроили многотысячный концерт "Сочи! Куба приветствует тебя!" Огромный хор молодых людей несколько часов подряд исполнял русские песни, и слушатели вновь и вновь требовали "Калинку", "Катюшу" и "Подмосковные вечера". На острове Кипр широкая набережная Лимасола стала местом проведения праздника в поддержку фестиваля. Его устроили юные киприоты, к которым присоединились тысячи молодых граждан Греции, Италии и Сербии. В окрестностях села Борисовка Белгородской области прошел велосипедный квест, посвященный предстоящей встрече молодежи планеты в Сочи. Кроме того, уже 16 городов России заявили о своем стремлении провести массовые молодежные акции в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Сейчас о звездных гостях будущего праздника. Конечно, первым в этом списке сейчас стоит имя Президента России Владимира Путина. Его популярность огромна во всем мире, многие зарубежные участники фестиваля с нетерпением ждут встречи с российским лидером. О своем желании принять участие в фестивале сообщили известный американский актер Леонардо Ди Каприо, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, российская певица Полина Гагарина. Участвовать в молодежных дискуссиях, мастер-классах писателей, шахматных турнирах, показах кинофильмов, мпортивных состязаниях и самодеятельных концертах намерены талантливые люди разных стран. Все они уже успели завоевать авторитет у себя на родине, сейчас мечтают о международном признании.

Готовятся к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов и российские волонтеры, их будет несколько тысяч человек. Многие из них уже побывали в приморском городе, работали в Олимпийском парке Сочи во время проведения матчей недавно завершившегося Кубка конфедераций. Сейчас эти юноши и девушки примеряют новую униформу - футболки и курточки с эмблемой молодежного фестиваля - фестивальной ромашкой и надписью "Россия - страна возможностей". Воочию убедиться в том, что возможности нашей страны действительно огромны, в октябре собирается юность всей планеты...

Ирина СИЗОВА