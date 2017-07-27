Турецкий танец сочинских гор

Мечтаете побывать в Турции? Приезжайте в горы Сочи! На высоте более 1000 метров над уровнем моря курорта «Роза Хутор» проходит фестиваль турецкой культуры. Его изюминка – выступления всемирно-известного ансамбля, занесенного в книгу рекордов Гиннеса – «Огни Анатолии». Знаменитый танцевальный коллектив уже покорил более 20 миллионов зрителей в 85 странах мира от США до Китая. Возможность увидеть потрясающее шоу в этом году появилась у сочинцев и гостей курорта.

- Мы первый раз выступаем в горах, на такой высоте, среди облаков. Потрясающая природа, для нас это просто завораживающе. И спасибо зрителям за теплый прием! – рассказал хореограф шоу «Огни Анатолии» Альбер Аксой.

Зажигательные танцы, звонкие барабаны, десятки актеров, мастерски двигающихся синхронно. За такое умение – 241 па в минуту - коллектив «Огни Анатолии» и был внесен в книгу рекордов Гиннесса.

- Это потрясающе! – делятся впечатлениями зрители.

Но одними танцами на курорте «Роза Хутор» решили не ограничиваться.

- Это больше, чем шоу, это настоящий праздник турецкой культуры в горах Сочи. Здесь и национальные ремесла, и национальная еда – от любимых многими лепешек бюзлеме до потрясающего турецкого кофе, - отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.

Увидеть выступления всемирно-известного ансамбля «Огни Анатолии» и погрузиться в культуру Турции в горах Сочи можно будет до конца августа.

Ирина СИЗОВА