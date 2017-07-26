Водоснабжение в Краснодаре станет лучше

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступили к выполнению работ по замене сетей водопровода на улице Дмитрия Благоева. Замена трубопровода позволит нормализовать водоснабжение трех тысяч потребителей, проживающих на данной улице в домах № 3, 9, 13, 13/2, 21/1, 21/2.

В рамках проводимых мероприятий специалистами водоканала будет выполнена замена старого водовода с распределением в две нитки диаметром 160 и 110 мм общей протяженностью 50 метров на новый пластиковый. Кроме того, для более качественного обслуживания внутридомовых водопроводных сетей будет установлена новая запорная арматура.

В связи с прохождением большого количества подземных коммуникаций в местах проведения замены сетей, работы по разрытию будут производиться открытым способом с использованием всей необходимой спецтехники.