〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Водоснабжение в Краснодаре станет лучше

Среда, 26 июля 2017 17:13
Оцените материал
(0 голосов)

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступили к выполнению работ по замене сетей водопровода на улице Дмитрия Благоева. Замена трубопровода позволит нормализовать водоснабжение трех тысяч потребителей, проживающих на данной улице в домах № 3, 9, 13, 13/2, 21/1, 21/2.
В рамках проводимых мероприятий специалистами водоканала будет выполнена замена старого водовода с распределением в две нитки диаметром 160 и 110 мм общей протяженностью 50 метров на новый пластиковый. Кроме того, для более качественного обслуживания внутридомовых водопроводных сетей будет установлена новая запорная арматура.
В связи с прохождением большого количества подземных коммуникаций в местах проведения замены сетей, работы по разрытию будут производиться открытым способом с использованием всей необходимой спецтехники.

Прочитано 88 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Турецкий танец сочинских гор Повышение зарплат медработникам Краснодарского края проходит в два этапа »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.