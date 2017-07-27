Повышение зарплат медработникам Краснодарского края проходит в два этапа

Первый этап, по словам вице-губернатора Анны Миньковой, стартовал 1 января 2017 года. Зарплату медикам повысили уже на 7,5%. Второй этап начнется в октябре.

«Для края сумма среднемесячного дохода к концу 2017 года должна достичь 26 000 рублей. С учетом этого показателя средняя заработная плата у врачей составит 46 800 рублей, среднего медперсонала — 23 400 рублей, младшего — 20 800 рублей», — подвела итоги Надежда Губриева, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования.