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В Белореченском районе уволили начальника управления архитектуры и градостроительства

Четверг, 27 июля 2017 05:41
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Во время проведения проверки прокуратура обнаружила, что администрация района длительно не утверждает схемы рекламных конструкций и размещает их без торгов и в отсутствие действующих разрешений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла главе района представление, но тот не принял мер к исправлению ситуации. Надзорное ведомство обратилось в суд. Белореченский районный суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Демонтировано 50 незаконных конструкций, в бюджет поступило более 165 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура выяснила, что несколько незаконных рекламных конструкций установила супруга начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района. При этом он не сообщил о конфликте интересов. Чиновника уволили в связи с утратой доверия.

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