В Белореченском районе уволили начальника управления архитектуры и градостроительства

Во время проведения проверки прокуратура обнаружила, что администрация района длительно не утверждает схемы рекламных конструкций и размещает их без торгов и в отсутствие действующих разрешений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла главе района представление, но тот не принял мер к исправлению ситуации. Надзорное ведомство обратилось в суд. Белореченский районный суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Демонтировано 50 незаконных конструкций, в бюджет поступило более 165 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура выяснила, что несколько незаконных рекламных конструкций установила супруга начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района. При этом он не сообщил о конфликте интересов. Чиновника уволили в связи с утратой доверия.