В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/карта свалок» состоялась масштабная экологическая акция «Чистый берег!»

Организатором экологической акции «Чистый берег» выступил региональный исполком Общероссийского народного фронта, при поддержке ВДЦ «Смена», расположенного в п. Сукко, Анапского района. Общее количество участников - более тысячи человек, преимущественно это молодежь.

В рамках проекта «Генеральная уборка/карта свалок», с целью вовлечения подрастающего поколения в проблематику экологии, воспитания культуры раздельного сбора мусора, состоялась масштабная экологическая акция «Чистый берег!». Мероприятие длилось в течении всего дня и состояло из трех блоков - практического, теоретического и развлекательного.

В первой части эко-акции воспитанники лагеря, активисты ОНФ и волонтеры разбились на группы, и провели генеральную уборку не только прибрежной полосы, но и морского дна, - профессиональные дайверы расчистили дно моря, осуществив при этом забор проб воды для лабораторных исследований. Собранный мусор ребята собрали в специальные баки, руководствуясь принципом раздельной сортировки. Итогом масштабного субботника стал флэш-моб, проведенный у главной сцены - около 1000 человек с возгласами «Мы за чистый берег!» выстроились в форме логотипа ОНФ.

Большая часть участников акции переместилась в местный дом культуры для проведения познавательной эко-викторины под председательством доктора биологических наук, академика Александра Камнева, а взрослые отправились на круглый стол по вопросам экологии. Открывая мероприятие, директор ВДЦ Евгений Нижник поблагодарил присутствующих за совместную, слаженную работу и выразил надежду, что экологические акции для детей станут доброй традицией в Общероссийском народном фронте. Сразу же провели прямое включение и в работу круглого стола включился Дмитрий Миронов, он отметил, что подобные акции проводятся не так часто в нашей стране и Краснодарский край показал хороший пример, находясь в зоне лидеров по проекту "Генеральная уборка/Карта свалок".

На мероприятии присутствовал специально приглашенный гость, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, которая в рамках круглого стола отметила, что данная акция стала возможной в результате объединения усилий двух проектов Народного фронта - "Генеральная уборка" и "Центр мониторинга городской среды": - "Сегодня мы вместе с детьми убирали пляж и наблюдали печальную картину - торговые точки, расположенные у моря, провоцируют возле себя горы мусора, а собственники ларьков не хотят благоустраивать свои территории и содержать их в достойном состоянии. Необходимо проверить законность всей этой стихийной торговли и всем вместе включиться в работу прямо сейчас! Ситуацию с детским отдыхом нужно менять - выделить и огородить зоны отдыха детей, закрепить ответственных за содержание этих территорий, навести наконец порядок, чтобы туристы хотели приезжать на побережье Краснодарского края."

В ходе обсуждения основных проблем экологии края, спикеры доложили о результатах своей работы за прошедшие полгода и ответили на вопросы присутствующих. Основные темы - экологическое состояние Черноморского побережья Краснодарского края, практика федерального законодательства в данной сфере, ход реализации реформы обращения с ТКО на территории Кубани. В дискуссии участвовали представители краевого министерства природных ресурсов, росприроднадзора, министерства ТЭК и ЖКХ, ЗСК, органов местного самоуправления общественники и активисты ОНФ. «В ходе проведения акции «Чистый берег!» мы произвели уборку прибрежной зоны от мусора, а также инспектирование подводных территорий в районе ВДЦ «Смена» с целью очистки дна моря при помощи дайверов, общий охват молодежи в процессе проведения акции составил порядка 2000 подростков. Также мы установили на постоянной основе большие баки для раздельного сбора мусора и назначили волонтерский «эко-патруль» из числа добровольцев для работы с отдыхающими на пляже. Стать организатором такой динамичной эко-акции для меня было вдвойне интересно, так как получилось поработать именно с подрастающим поколением, с детьми, которые должны перенимать наш опыт в сфере взаимодействия с природным наследием страны. Взрослые обязаны прививать молодому поколению культуру обращения с отходами человеческой жизнедеятельности, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!», - подвел итог мероприятия сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Левитский.