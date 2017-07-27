В Краснодаре обсудили перспективы внедрения 22-й кнопки для муниципального телерадиовещания

Перспективы и тенденции развития муниципального телерадиовещания обсудили в Краснодаре на площадке Общероссийского народного фронта. В работе круглого стола приняли участие член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель Центра правовой защиты журналистов ОНФ, депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Наталья Костенко, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких, руководитель Ассоциации городских телерадиовещателей Алина Сулейманова, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технолий и массовых коммникаций (Роскомнадзор) по Южному Федеральному округу Сергей Кузенков, руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода, представители государственной и муниципальной власти края, руководители муниципальных и регионального телеканалов региона.

В начале встречи участники дискуссии обсудили реализацию положений федеральных законов «О СМИ» и «О связи» по вопросу размещения на 21-й кнопке обязательных общедоступных региональных телеканалов, инициированного на Медиафоруме ОНФ в 2016 г. На сегодняшний день процесс конкурсного определения Роскомнадзором каналов, закрепляемых на 21-й кнопке, уже завершен. В Краснодарской крае ее обладаетелем стала телерадиокомпания «Кубань-24». Участники дискуссии на примере края и других регионов РФ отметили, что это важное решение не только позволило субъектам сохранить телеканалы, но и подстегнуло сферу телепроизводства, ведь одним из условий конкурса на 21-ю кнопку было превалирование в программе канала круглосуточного вещания и национального продукта.

Представитель крупного кабельного оператора «Ростелеком» в Краснодарском крае отметил, что компания не испытала особых трудностей по закреплению 21-й кнопки за региональным телеканалом. Он выразил заинтересованность в партнерстве с местными каналами по аналогии с краевым. Однако особенности Краснодарского края во многих муниципалитетах не располагают сегодня к активному сотрудничеству телерадиовещателей с кабельными операторами — в большей части сельской Кубани расположены частные дома, и входить в такие территории кабельным операторам попросту невыгодно. В крае их работает 27, но сосредоточены они в основном в городах.

Альтернативу в этом плане предложил Роскомнадзор — жители станиц при желании смогут подключаться к кабельным сетям через широкополосный интернет, который сейчас развивается в сельской местности по государственной программе. Однако для этого нужно скорректировать федеральный проект «Преодоление цифрового неравенства».

Напомним, что обсуждение темы 22-й кнопки началось в Санкт-Петербурге в апреле 2017 г. на площадке Медиафорума ОНФ. Тема вызвала большой резонанс среди муниципальных каналов. Подтвердили ее актуальность и многочисленные представители муниципальных каналов из разных городов, которые заявили о необходимости поддержать местные телеканалы как наиболее близкие населению СМИ, позволяющие осуществлять эффективную обратную связь.

Присутствовавшие на заседании круглого стола в Краснодаре руководители муниципальных телекомпаний подчеркнули, что поддерживают инициативу появления 22-й кнопки, тем более что на это есть запрос самих телезрителей. Директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких подтвердили тенденцию на увеличение телесмотрения в стране, особо отметив интерес людей к местным новостям и проблемам, которые освещают муниципальные каналы. Для координации их деятельности и защиты интересов, а также повышения квалификации сотрудников и обмена опытом при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей создана Ассоциация городских телерадиовещателей.

«Мы, представители муниципальных телекомпаний, каждый день находимся в жесткой конкурентной борьбе за зрителя, – подчеркнула руководитель Ассоциации, член регионального штаба ОНФ, директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова. – Часто в этой борьбе мы побеждаем, потому что ни один канал в стране не расскажет зрителю то, что происходит в его городе, на соседней улице или в родном поселке. Но мы проигрываем в другом. Обладая незначительными финансовыми ресурсами, каждый раз мы ведем изнурительные переговоры по доставке своего контента нашим зрителям, расходы муниципальных компаний на услуги операторов выливаются в миллионы рублей за год. На эти деньги мы могли бы развиваться и расти. И в этой борьбе за наши ресурсы страдает прежде всего зритель. Мы объединились в Ассоциацию городских телерадиовещателей, чтобы защищать права и интересы муниципальных телекомпаний».

Наталья Костенко отметила важность того, что инициатива идет из регионов и люди не сидят сложа руки: «Само телевизионное сообщество становится активным. Важно, чтобы эксперты собирались, обсуждали свои проблемы и лоббировали их решение. А ОНФ всегда готов содействовать тому, чтобы все эти инициативы были услышаны на федеральном уровне. Ассоциация должна стать важным работающим инструментом. Занимаясь многими проблемами, мы видим, что большинство из них связано со слабой информированностью граждан. Заниматься просветительской деятельностью обязаны местные СМИ, которые имеют соответствующий запрос от населения, поэтому страна заинтересована в региональных и местных СМИ, а значит, мы будем продолжать поддерживать их».

Костенко напомнила о том, что на площадке Народного фронта не первый раз поднимаются важные для местных телевещателей проблемы. К примеру, инициированный экспертами ОНФ закон, разрешающий снять запрет на размещение рекламы на региональных каналах. «Если бы этого не произошло, то сегодня разговаривать было бы не с кем. Многие каналы не выжили бы, лишившись основного источника доходов», – отметила Костенко.

Участники круглого стола обсудили и возможные механизмы реализации проекта по 22-й кнопке, учитывая опасения, что процедура выбора муниципальных каналов может оказаться затянутой из-за большого количества муниципалитетов в стране. Было предложено обязательный общедоступный телеканал муниципалитета по аналогии с 21-й кнопкой выбирать из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции и трансляция которых осуществляется круглосуточно на территории проживания не менее 50% населения соответствующего муниципального образования. При этом добавить дополнительный критерий – количество жителей в муниципальных образованиях должно быть не менее 100 тысяч. При этом под обязательным общедоступным 22-м каналом для муниципальных телекомпаний следует понимать не форму собственности телеканалов, а их нахождение и круглосуточное вещание на территории отдельно взятого муниципального образования субъекта Российской Федерации. Одно из требований не устроило руководителей кубанских МТРК, которые расположены на небольших территориях. Они подготовили предложение снизить количество жителей со 100 тысяч до 50 тысяч и передали коллективное обращение члену Центрального штаба, депутату Госдумы Наталье Костенко и директору Национальной ассоциации телерадиовещателей Александру Широких.

Технические подробности критериев и упрощения конкурсных процедур с одновременным предоставлением права, а не обязанности иметь в регионах общедоступные муниципальные каналы было решено в дальнейшем обсудить на площадках экспертного совета по развитию гражданского общества и СМИ при фракции «Единая Россия» в Государственной думе и Национальной ассоциации телерадиовещателей с привлечением профессионального сообщества и ответственных ведомств.

Целью обсуждения должны стать выработка изменений в закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи», позволяющих реализовать инициативу «22-й кнопки». На сегодняшний день положения этих законов не учитывают интересы муниципальных телеканалов, формируя цифровое неравенство в стране и лишая миллионы зрителей возможности получать ответы на волнующие их вопросы на конкретной территории.

«Именно региональные и муниципальные каналы призваны отрабатывать самые острые вопросы на местах, снимая социальное напряжение и вовремя информируя жителей о важных решениях органов власти. Приоритет федеральных каналов с их общестрановой информационной повесткой вынуждает зрителя уходить в поисках ответов на вопросы местного значения в интернет, где зачастую объективное информирование подменяется интерпретацией фактов. Все участники круглого стола были солидарны в том, что стране нужна телевизионная вертикаль индустрии, где каждое звено - муниципальное, региональное и федеральное - будут дополнять друг друга, формируя единое информационное пространство в стране», – подвела итог дискуссии Наталья Костенко.