В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета Ан-2

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в близи хутора Телегин Красноармейского района Краснодарского края.

По версии следствия, 27 июля 2017 примерно в 20 часов 15 минут, при осуществлении сельхоз работ между станицей Полтавской и хутором Телегин Краснодарского края самолет Ан-2 осуществил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик. Управляли самолетом 2 пилота, оба живы, обошлись небольшими повреждениями.

Следователи выехали на место происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан