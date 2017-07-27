〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Упрямство не помогло

Четверг, 27 июля 2017 23:34
Оцените материал
(0 голосов)

В Лазаревском районном отделе судебных приставов г. Сочи на исполнении находится производство, возбужденное в отношении троих индивидуальных предпринимателей по иску ОАО «РЖД». В соответствии с исполнительным документом должники были обязаны в десятидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу собственными усилиями и за свой счет осуществить снос самовольно возведенного объекта – здания торгового павильона литера «А» общей площадью 44,80 м2, расположенного в границах полосы отвода железной дороги. 
В ходе исполнения требований данного документа судебным приставом-исполнителем неоднократно вручались должникам требования о сносе объекта. Добровольно предприниматели решение суда не исполнили, в связи с чем, со всех троих был взыскан исполнительский сбор и два административных штрафа.
Вследствие неисполнения должниками предписанных требований судебным приставом-исполнителем было принято решение о принудительном сносе объекта. Была привлечена специализированная организация, посредством которой решение суда было осуществлено. Расходы по демонтажу незаконной постройки на сумму свыше 300 тысяч рублей в дальнейшем будут взысканы с должников.

Прочитано 45 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Динском районе Братские связи помогли восстановить справедливость »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.