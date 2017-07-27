Упрямство не помогло

В Лазаревском районном отделе судебных приставов г. Сочи на исполнении находится производство, возбужденное в отношении троих индивидуальных предпринимателей по иску ОАО «РЖД». В соответствии с исполнительным документом должники были обязаны в десятидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу собственными усилиями и за свой счет осуществить снос самовольно возведенного объекта – здания торгового павильона литера «А» общей площадью 44,80 м2, расположенного в границах полосы отвода железной дороги.

В ходе исполнения требований данного документа судебным приставом-исполнителем неоднократно вручались должникам требования о сносе объекта. Добровольно предприниматели решение суда не исполнили, в связи с чем, со всех троих был взыскан исполнительский сбор и два административных штрафа.

Вследствие неисполнения должниками предписанных требований судебным приставом-исполнителем было принято решение о принудительном сносе объекта. Была привлечена специализированная организация, посредством которой решение суда было осуществлено. Расходы по демонтажу незаконной постройки на сумму свыше 300 тысяч рублей в дальнейшем будут взысканы с должников.