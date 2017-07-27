Братские связи помогли восстановить справедливость

В Отрадненском районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю было возбужденно исполнительное производство по обязанию местного жителя выплачивать алиментные платежи своим несовершеннолетним детям.

На извещения и телефонные звонки судебного пристава-исполнителя должник не реагировал. В связи с этим представитель закона осуществил выезд по месту жителя мужчины, однако по месту прописки его не оказалось. Данные обстоятельства вынудили судебного пристава-исполнителя объявить должника в розыск.

Спустя некоторое время на исполнение в тот же Отрадненский районный отдел судебных приставов поступил административный штраф в отношении родного брата должника. По известному номеру телефона пристав, осуществляющий розыск, связался с родственником, уведомил того о необходимости оплатить штраф и заодно поинтересовался, где же находится брат-алиментщик. Благодаря этому было установлено, что безответственный отец в настоящее время проживает в Москве, но временно командирован в Казахстан и по прибытию обязательно явится на прием к судебному приставу-исполнителю.

Лично должнику по алиментам также данная информация была донесена, и в настоящее время оплата алиментов поступает в срок.