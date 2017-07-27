X регата «Кубок Владимира Высоцкого» в рамках 17-ой Всероссийской парусной регаты «Фестиваль Владимира Высоцкого»

В акватории Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» пройдут детская и взрослые регаты, посвященные памяти Владимира Высоцкого. Соревнования проводятся в Сочи уже в 10-й раз и являются частью Всероссийского фестиваля памяти Владимира Высоцкого. Организаторы регаты - департамент физической культуры и спорта администрации г. Сочи, Федерация парусного спорта Сочи и ФГБУ “Юг Спорт.

Всероссийская парусная регата «Фестиваль Владимира Высоцкого» проводится в нашей стране уже 17 лет. С 27 по 29 июля в парусном центре ФГБУ «Юг Спорт» пройдут гонки на «Кубок Высоцкого». В регате принимают участие 84 спортсмена от 9 до 86 лет. Соревнования пройдут в следующих классах: «Оптимист», «Олимп», «Кадет», «Лазер-радиал», «Зум», «420», парусная доска «Техно». Кроме того, на старт выйдут крейсейрские яхты от 7 до 14 метров.

В соревнованиях примут участие яхты «Мираж», «Ника», «Аталанта», «Сочи», «Висла», а также экипажи яхт-клуба «Имеретинка» и адлерского парусного клуба «Авиатор», который будет представлен яхтой «Висла» во главе со старейшим капитаном не только Сочи, но и России, 86-летним Виталием Сарахатуновым.

В регате принимают участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Сочи, краевого Центра Олимпийской подготовки по парусному спорту.

Гонки будут захватывающими и борьба острой. Победителям в гонках крейсерских яхт достанется переходящий Кубок Владимира Высоцкого, выполненный в виде небольшой стелы с гравюрой грифа гитары и словами поэта. Победители и призёры в других категориях яхт получат памятные медали, кубки, дипломы и грамоты.

Фестиваль и проводимые в его рамках регаты помогают популяризировать творчество Владимира Высоцкого, а также способствуют развитию парусного спорта в России и в городе Сочи.

Программа регаты:

27 июля

15:30 – 18:30 – гонки

28 июля

15:00 – 18:00 – гонки

29 июля

15:00 - 17:30 – гонки

18:30 – торжественное закрытие регаты

Контактное лицо: Валерий Алексеев 8 988 237 98 11