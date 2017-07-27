На Кубани после смертельного ДТП с автобусом возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, в котором погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

— Дело возбуждено по статье о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла сегодня ранним утром в районе поселка Ильич Темрюкского района Кубани. По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21111, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который продолжая движение, въехал в припаркованные на обочине грузовые автомобили.

В момент ДТП в рейсовом автобусе, который следовал из Крыма в Анапу, находились 32 пассажира, в том числе дети. Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, а также водитель автобуса погибли на месте. По уточненным данным, еще 11 человек были доставлены в медучреждение с различными травмами. Как заявили врачи, детей среди пострадавших нет.