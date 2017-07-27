В Краснодаре на Красной запретили строительство домов выше 20 метров

Высотный регламент исторической части Краснодара представили на заседании общественного градостроительного совета, которое провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Участие в обсуждении также приняли руководители профильных ведомств Кубани, мэр столицы Кубани Евгений Первышов, представители строительных компаний архитекторы, жители. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, о доработанной с учетом предложений экспертов и горожан схеме зонирования исторического центра рассказал руководитель регионального департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин.

По его словам, вдоль бульвара по улице Красной, а также на прилегающих кварталах от улицы Хакурате до Офицерской, допустимая высота строительства составит 20 метров. Объекты выше 35 метров нельзя будет строить в границах улиц Буденного, Кирова, Красина и Кубанской Набережной.