〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре на Красной запретили строительство домов выше 20 метров

Четверг, 27 июля 2017 23:39
Оцените материал
(0 голосов)

Высотный регламент исторической части Краснодара представили на заседании общественного градостроительного совета, которое провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Участие в обсуждении также приняли руководители профильных ведомств Кубани, мэр столицы Кубани Евгений Первышов, представители строительных компаний архитекторы, жители. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, о доработанной с учетом предложений экспертов и горожан схеме зонирования исторического центра рассказал руководитель регионального департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин.

По его словам, вдоль бульвара по улице Красной, а также на прилегающих кварталах от улицы Хакурате до Офицерской, допустимая высота строительства составит 20 метров. Объекты выше 35 метров нельзя будет строить в границах улиц Буденного, Кирова, Красина и Кубанской Набережной.

Прочитано 79 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « На Кубани после смертельного ДТП с автобусом возбудили дело В Краснодаре запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.