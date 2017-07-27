В Краснодаре запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте

В скором будущем жители Краснодара смогут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковских карт, поддерживающих бесконтактную оплату, а также через электронные устройства — мобильные телефоны или смарт-часы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пока новая система оплаты действует на маршрутах № 2, 2Е, 10, 14, 43, 46, 51, 52, 96. В дальнейшем оплачивать проезд безналичным способом можно будет также в трамваях и троллейбусах.

«В сентябре завершится оборудование терминалами всех трамваев. После этого систему бесконтактной оплаты запустят и на маршрутах коммерческих перевозчиков», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Евгения Первышова, прежние способы оплаты, конечно же, останутся. Внедрение новой системы приведет не только к дополнительному комфорту жителей при пользовании общественным транспортом, но и позволит КТТУ собирать дополнительные средства.