Временное прекращение подачи воды в ст. Ахтанизовская

В связи с устранением повреждения на участке разводящих сетей РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по адресу ст. Ахтанизовская Темрюкского района ул. Красная - пер. Строителей на время ремонтных работ с 09.00 часов 28 июля 2017 года прекращено водоснабжение потребителям ст. Ахтанизовская.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»приносит извинения за временные неудобства.
Временное прекращение подачи воды в ст. АхтанизовскаяПятница, 28 июля 2017 09:45
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В связи с устранением повреждения на участке разводящих сетей РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по адресу ст. Ахтанизовская Темрюкского района ул. Красная - пер. Строителей на время ремонтных работ с 09.00 часов 28 июля 2017 года прекращено водоснабжение потребителям ст. Ахтанизовская.