Временное прекращение подачи воды в ст. Ахтанизовская

В связи с устранением повреждения на уча­стке разводящих сетей РЭУ «Таманский гру­пповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомп­лекс» по адресу ст. Ахтанизовская Темрюк­ского района ул. Кра­сная - пер. Строител­ей на время ремонтных работ с 09.00 часов 28 июля 2017 года прекращено водоснабж­ение потребителям ст. Ахтанизовская.



ГУП КК «Кубаньводком­плекс»приносит извинения за временные неудобст­ва.