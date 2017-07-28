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Временное прекращение подачи воды в ст. Ахтанизовская

Пятница, 28 июля 2017 09:45
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В связи с устранением повреждения на уча­стке разводящих сетей РЭУ «Таманский гру­пповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомп­лекс» по адресу ст. Ахтанизовская Темрюк­ского района ул. Кра­сная - пер. Строител­ей на время ремонтных работ с 09.00 часов 28 июля 2017 года прекращено водоснабж­ение потребителям ст. Ахтанизовская.

ГУП КК «Кубаньводком­плекс»приносит извинения за временные неудобст­ва.

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