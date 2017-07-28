«Ростелеком» в Майкопе приглашает на Открытый турнир по плаванию на кубок компании

«Ростелеком» в партнерстве с Администрацией города Майкопа организует Открытый турнир по плаванию на кубок компании. Соревнования пройдут в бассейне крупнейшего в республике Адыгея спортивного комплекса «Оштен» 5 августа с 10.00 до 13.00.



Для участия в турнире приглашаются команды, представляющие городские организации и компании (минимальный состав команды - 2 человека), а также все желающие, кроме профессиональных пловцов. Заплывы пройдут в трёх возрастных категориях: до 18 лет, от 18 до 40 лет, от 40 лет и старше.



В день соревнований для участников заплыва и их болельщиков «Ростелеком» развернет на территории СК «Оштен» зону беспроводного бесплатного доступа в интернет, организует фотозону и устроит инстаграм-конкурс «Лайк-чемпион». Автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, получит специальный приз от «Ростелекома». Ценные подарки от компании ждут победителей турнира в командном первенстве. Также «Ростелеком» вручит призы в индивидуальном первенстве за лучшее время в заплыве в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин.



Заявки на участие в Открытом турнире по плаванию на кубок «Ростелекома» можно отправлять на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 4 августа включительно.