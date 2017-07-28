В «Краснодар Водоканале» новая спецтехника

В рамках реализации программы по обновлению автопарка «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») на 2016-2017 гг., автотранспортный цех предприятия продолжает пополняться новой специальной техникой. На днях в рабочий строй встали два автомобиля на базе марки Hyundai, предназначенные для доставки бригад с необходимым оборудованием для проведения оперативных ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Данная техника зарекомендовала себя на российском рынке надежной, способной эффективно функционировать в самых разных природно-климатических условиях.

В результате обновления транспортного парка в 2016 году в ООО «Краснодар Водоканал» закуплено двенадцать автомобилей, которые были оперативно введены в эксплуатацию. В 2017 году приобретено семь единиц новой техники и планируется закупить еще четыре единицы, отвечающие всем необходимым требованиям эффективности и качества.

«Реализация программы по обновлению автопарка предприятия в 2017 году успешно близится к завершению, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. – Общая сумма средств, направленных на техническое перевооружение в 2016-2017 гг. составила около 50 миллионов рублей. Главная цель таких закупок - предоставление качественных услуг для наших абонентов, а также обеспечение современной техникой сотрудников предприятия, ежедневно работающих в самых сложных условиях».

Новые автомобили уже помогают предприятию в проведении анализа качества питьевой воды, промывке канализационных сетей и откачке стоков, вывозе технологических отходов с канализационно-насосных станций и песка со строящихся объектов. Техника задействована при ограждении аварийных участков, а также в оперативном устранении возможных нештатных ситуаций на сетях водопровода и канализации.