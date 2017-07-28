В Белореченском районе бывший директор организации подозревается в невыплате заработной платы

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Транспортные системы», которая подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам предприятия (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, предоставляющего услуги по транспортным перевозкам, в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года не выплачивала в полном объеме заработную плату 5 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 160 тысяч рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги она использовала на иные нужды предприятия. В настоящее время задолженность частично погашена.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.