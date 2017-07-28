Лето в городе. Куда пойти ребенку?

На дворе каникулы. Чем заняться детям в городе? Фильмы посмотрены, книжки прочитаны, и даже гаджеты уже надоели. Между тем, по всему миру набирают популярность бесплатные экскурсии на действующие предприятия. Такая возможность есть и в Ростове-на-Дону.



Например, гостей ждет завод компании Coca-Cola HBC Россия в х. Новоалександровка (Ростовская область). В этом году предприятие посетили около 2 500 человек. Летом юных экскурсантов гораздо больше – только в мае в гостях у заводчан побывали 700 школьников и студентов. Посещение настоящего завода дарит ребятам яркие эмоции и новые знания. Они знакомятся с технологическими этапами производства любимого напитка, от подготовки и проверки качества воды до наклеивания этикетки и упаковки.



В музее Coca-Cola, расположенном на территории завода, экскурсовод расскажет об эволюции упаковки и тех идеях, которые она отражает, покажет эксклюзивные экспонаты из разных стран, в том числе коллекции ограниченных серий, посвященные спортивным мероприятиям мирового уровня: Кубку Конфедераций, Олимпийским играм 2014, Универсиаде в Казани, футбольным турнирам.



Важной частью экскурсии предприятия является общение с сотрудниками. Они с удовольствием делятся с ребятами впечатлениями о работе на олимпийских объектах в самых разных точках планеты. Например, лучшие сотрудники могут отправиться работать на черноморское побережье.



«Мы приглашаем на экскурсию подростков от 12 лет, - говорит региональный руководитель направления коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Елена Цыкало, - это как раз тот возраст, когда начинаешь задумываться о выборе профессии и мы готовы показать, что требуется на современном производстве. Как ни удивительно, но ребята всерьез интересуются профессиями, условиями труда, карьерными перспективами, спрашивают, можно ли прийти на подработку или стажировку.



Отметим, что экскурсии на завод Coca-Cola HBC Россия проводятся бесплатно для всех желающих старше 12 лет. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (86342) 5-99-99 или на сайте http://ru.coca-colahellenic.com/ru/



Ростовский завод Coca-Cola HBC Россия выпускает 66 видов продукции в различной упаковке: безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, тоник Schweppes, питьевую газированную и негазированную воду BonAqua, холодный чай Nestea, соки и нектары «Добрый», энергетический напиток burn. Мощность производства завода Coca-Cola HBC Россия на х. Новоалександровка – до 450 млн литров напитков в год.





За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Цыкало

Руководитель направления коммуникаций по Центральному и Южному регионам Coca-Cola HBC Россия

Моб. 8 917 110 87 87

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