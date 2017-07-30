Звездный билет Харламова

ЛЕТОМ 1967 ГОДА СУДЬБА ВЕЛИКОГО РОССИЙСКОГО ХОККЕИСТА РЕШИЛАСЬ В СОЧИ, НА ВОЕННОЙ ТУРБАЗЕ "КУДЕПСТА".

В полдень 3 сентября 1972 года нападающий ЦСКА и сборной команды СССР по хоккею Валерий Харламов стал человеком-легендой! Благодаря ему миллионы людей в стране пережили счастливейшие минуты в жизни, буквально задыхаясь от гордости за нашу великую Родину. Имя юноши, выросшего в семье простых рабочих московского завода "Коммунар", информационные агентства с восторгом разносили по всей планете. Радость была великой, победу сборной команды СССР по хоккею над командой канадских профессионалов многие сравнивали с космическим полетом Юрия Гагарина.

А что же случилось? В ближайшее время любители спорта будут отмечать 45-летний юбилей знаменитой "Суперсерии-72" хоккейных матчей "СССР - Канада". В ту пору наши хоккеисты год за годом становились чемпионами мира, но каждый раз к радостному событию примешивалась гадкая зарубежная присказка: "Так это они с канадскими любителями играли, вот выйдут против профессионалов, их сразу в лужу посадят". И вот первый матч с профессионалами в Монреале. Более 60 тысяч зрителей на трибунах, ужасный шум, крики болельщиков, вбрасывание, и уже на 30-й секунде шайба влетает в наши ворота. Опомниться не успели, нам забили и вторую шайбу. Что за досада! Была в стране надежда на хоккей, и все, не стало больше этой надежды. И в хоккее нас бьют! Как наши ребята не сломались в такой критической ситуации, до сих пор трудно понять. Однако они не сломались, и к концу первого периода счет сравняли - 2 : 2. Зато во втором периоде яркой молнией блеснул Валерий Харламов. Две смены на льду, две шайбы канадцам! Да не просто голы, а голы-красавцы! Второй был просто шедевром, о котором потом с ужасом вспоминал канадский защитник Жак Трамбле.

- Когда мы с огромным Пэтом Степлтоном откатывались назад, я всегда был спокоен. Ни один форвард НХЛ не рискнул бы вклиниться между нами. Без ложной скромности скажу, что менее опасно очутиться между двумя жерновами. Однако этот русский нападающий понесся прямо на нас. Что было потом? Я вдруг увидел, что он собирается обойти меня с внешней стороны, слева. А Пэт Степлтон, как потом выяснилось, заметил прямо противоположное, русский хочет обойти его с внешней стороны, но справа. Мы бросились в разные стороны, ловить каждый "своего" Валерия Харламова. И он проскочил между нами. По сей день не пойму, как оставил нас в дураках...

Словом, наши выиграли - 7 : 3. После этого посол СССР в Канаде Борис Мирошниченко пришел в раздевалку и встал перед хоккеистами на колени, именно так выразил свои чувства. Знаменитый канадский спортивный

репортер Джек Кристон принародно съел шляпу, накануне держал пари, что русские не смогут забить профессионалам ни одного гола. На любых финансовых условиях Валерия Харламова звали к себе лучшие хоккейные клубы Канады, он только улыбался в ответ. В нашей стране слава его стала неимоверной, недавно вышедший фильм "Легенда N 17" даже половину ее величия не сумел передать.

Ну а как все начиналось? Недавно проживающий в Сочи полковник Владимир Степанов подарил мне уникальную фотографию и рассказал, когда и как решилась спортивная судьба Валерия Харламова. Это произошло летом 1967 года в Сочи, на военной турбазе "Кудепста". Мы даже съездили на старую спортивную площадку этой турбазы, которой полковник много лет руководил. При этом он был свидетелем многих знаменательных событий в жизни хоккейной команды ЦСКА, а значит и всей сборной команды СССР. Кроме Владимира Степанова в разные годы о первом серьезном спортивном экзамене Валерия Харламова в Сочи мне рассказывали прославленные хоккеисты Александр Мальцев и Борис Михайлов. Из этих рассказов и сложилась общая картина.

К началу 1967 года в хоккейном мире стало ясно, что первой армейской тройке - Константину Локтеву, Александру Альметову и Вениамину Александрову пришла пора завершать карьеру. Требовалась смена, потому на летние сборы в Сочи знаменитый тренер Анатолий Тарасов пригласил группу 18-летних новичков. Это были Борис Михайлов из юношеского дубля "Локомотива", Владимир Петров, не пришедшийся ко двору "Крыльям Советов", а также воспитанники детской спортивной школы ЦСКА Александр Гусев, Виктор Еремин, Борис Ноздрин, Александр Смолин, Валерий Харламов и Владимир Трунов. Тренироваться им предстояло вместе с игроками основного состава знаменитой команды ЦСКА.

Вообще в хоккей Валерий Харламов попал от безысходности. Он был мальчишкой слабым и болезненным, зимой 1961 года перенес ангину, которая дала серьезные осложнения. Врачи запретили даже посещать уроки физкультуры. Однако отец, простой рабочий Борис Харламов рассудил иначе. Взял и летом отвел сына в хоккейную секцию ЦСКА. Раз в три месяца брал на работе отгул, посвящал целый день медицинскому обследованию ребенка. И надо же, помог спорт справиться со всеми болезнями. А когда зимой вышли на лед, оказалось, что паренек на коньках держится уверенно, техника владения шайбой у него вполне приличная. Тем не менее, о большой спортивной карьере речь поначалу не шла, играет мальчик для здоровья, вот и пусть играет. Год, второй, третий. И тут вдруг поступило приглашение на смотрины в Сочи.

На первых порах Валерию Харламову с его небольшими по спортивным понятиям параметрами (Рост - 173 сантиметра, вес - 72 килограмма) приходилось крайне тяжело. От могучих защитников ЦСКА он отскакивал, как мячик от стенки. Те только улыбались, мы таких "воробьев" легко за борт выкидываем. Но парень был настырный, и все лез вперед.

- Мускулатуру бы ему накачать, - однажды обмолвился Анатолий Тарасов.

Эти слова Валерий Харламов услышал, и стал мышечную массу наращивать. Тренировки происходили на военной турбазе "Кудепста", по три раза в день, в 8-00, 11-00 и 16-30. Если кем-то тренер был недоволен, в 22-00 все занимались дополнительно. Утром выходили на каменистый пляж, опытные игроки показывали, какие валуны надо бросать в море. Камни весом меньше 10 килограммов в счет не шли. Затем надо было выкидывать их же назад, на берег. В Кудепсте есть подъем к главному корпусу турбазы, который с трудом одолевает дизельный автобус. Хоккеисты по очереди, посадив на плечи напарника, раз за разом бегали в гору. Ближе к вечеру, когда спадала жара, работали на спортивной площадке с клюшками. Партнер вновь сидел на плечах, и надо было вести шайбу по асфальту.

Однажды Анатолий Тарасов обратил на Валерия Харламова особое внимание. У того не шли броски. Бросал неожиданно и точно, но не сильно.

- Когда в руках нет клюшки, постоянно занимайся с теннисным мячом. Сжимай и разжимай, так выработается сила рук, - сказал Анатолий Тарасов.

С тех пор новичок с мячом не расставался, но однажды не взял его с собой в столовую. Это увидел Анатолий Тарасов.

- А где мяч?

- Так я же обедать иду, сейчас руки будут заняты...

- Куда бы ты ни шел, мяч должен быть с тобой! Хоть в столовую, хоть в баню, хоть в театр. Ты же пока не за столом...

Проведенное в Сочи лето с командой мастеров преобразило Валерия Харламова. Его друг Михаил Туманов позже вспоминал:

- Когда Валерка вернулся и снял майку, я просто его не узнал. Такой мощный стал у него торс. Довел свое тело до идеального состояния, все было словно соткано из мышц. И руки, и ноги - красивые, как у греческих атлетов. Умел Анатолий Тарасов тренировать подопечных. Хотя тренировки были довольно жесткими, но эффект был налицо...

На этих сборах решилась будущая судьба всех новичков. Больше всех тренерам понравились Борис Михайлов, Борис Ноздрин, Владимир Петров и Александр Смолин, их взяли в основной состав ЦСКА. При этом Александр Гусев и Валерий Харламов впечатлили меньше, их было решено отправить в команду Уральского военного округа "Звезда" (Чебаркуль), выступавшую во второй лиге. Остальные остались в молодежке, со временем Виктор Еремин перешел в хоккей с мячом, а Владимир Трунов вообще спорт оставил.

Что же касается Валерия Харламова, то в Сочи, на военной турбазе "Кудепста" он словно вытащил свой звездный билет. Вошел в большой спорт, о чем, собственно, и рассказывается в фильме "Легенда N 17". Выступая за команду "Звезда" (Чебаркуль) в сезоне 1967-1968 годов, стал лидером, заколотив соперникам в 40 играх 34 шайбы. Его вызвали в Москву, в основной состав ЦСКА. Здесь родилась знаменитая тройка - Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов. В 1969 году они вышли на лед в составе сборной команды СССР на чемпионате мира в Стокгольме и стали чемпионами мира. В начале 1972 года наша хоккейная дружина выиграла зимние Олимпийские игры в Саппоро, тогда Валерий Харламов

впервые стал олимпийским чемпионом. Наконец, вместе с друзьями он полетел в Монреаль, где в первом же матче "Суперсерии-72" забросил в ворота соперников две, вероятно, самых важных в своей жизни шайбы.

А ведь решилось все в Сочи, на простенькой спортивной площадке военной турбазы "Кудепста". Здесь вчерашний московский мальчишка Валерий Харламов, благодаря неимоверному труду возмужал и стал настоящим мастером, прославившим нашу страну. Прекрасный человек и прекрасная жизнь. Жаль, оказалась она очень короткой, в августе 1981 года Валерий Харламов погиб в автомобильной аварии на 74-м километре Ленинградского шоссе под Москвой.

- Скажите, а почему он тогда, на вершине славы, не остался в Канаде, чтобы играть в профессиональном клубе? Там же деньги огромные предлагали? - спросили однажды его друга, знаменитого хоккеиста Александра Мальцева.

- Передам вам дословно его слова. Народ нас не поймет, если уедем! А подвести наш народ мы не имеем права! Вот каким он был, наш Валерка Харламов...

В этом году мы будем отмечать 45-летний юбилей спортивного подвига Валерия Харламова и его товарищей по команде. Одержав в первом матче с канадскими профессионалами победу со счетом 7 : 3, они всех нас заставили до слез гордиться нашей великой страной. Такое не забывается с годами...

Ирина СИЗОВА.