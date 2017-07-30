Дорожники до октября приведут в порядок участок от улицы 1-го Мая до улицы Евдокимовской

С 29 июля началась реконструкция дорожного полотна на дороге к поселку Индустриальному краевого центра. Подрядчиком ремонтных работ выступает «Краснодаравтодорсервис». Из-за ремонта сменится привычная схема движения на дороге. Ограничения будут действовать чуть более двух месяцев. За это время дорожники отремонтируют около 8 км дорожного полотна, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«Конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который выполнит ремонт, были проведены в указанные сроки, и 25 июля заключен муниципальный контракт. В ближайшие выходные дни дорожная техника приступит к производству работ», — прокомментировали в городском департаменте строительства.

В настоящее время на участок ремонта завозят строительные материалы, идет согласование и утверждение с ГИБДД временной схемы изменения дорожного движения в районе пос. Индустриального.

Приведение в порядок дорожного покрытия будет идти в два этапа.

«На первом этапе будет отремонтирован участок дороги протяженностью около 6 км от перекрестка на пос. Краснодарский до развилки на поселок Индустриальный и трассу М4 «Дон». На втором — от ул. 1-го Мая до развилки на пос. Краснодарский. Это — около 2 км дорожного полотна, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.