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Из-за шторма в Анапе запретили купание в море

Воскресенье, 30 июля 2017 11:28
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Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии Анапы продлили запрет на купание в море из-за шторма. Решение касается всех пляжей города-курорта.

- В связи со штормом купание на всех пляжах Анапы запрещено! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми, - сообщили "Комсомльской правде" - Кубань" в ЕДДС.

Также МЧС объявило в крае экстренное предупреждение по формированию смерчей над морем на 30 июля. Водные вихри могут образоваться и в Туапсинском районе. В связи с погодными условиями местные власти просят воздержаться от отдыха у моря, быть осторожными и усилисть контроль над детьми.

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