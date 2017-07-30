В Краснодаре массово отзывают разрешения на строительство многоэтажек‍

На круглом столе «Краснодар: Городское пространство будущего» с участием руководителя департамента строительства Краснодарского края Вадима Сергеева, главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, представителей ведущих строительных компаний города, архитекторов, экспертов и СМИ мэр Краснодара заявил об отмене выданных ранее разрешений на строительство почти на 800 тыс. кв. м многоквартирного жилья, по которому еще не начали привлекать дольщиков.

Это направлено на борьбу с недобросовестными строительными компаниями, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками.

Как сообщил Первышов, перед выдачей новых разрешений на возведение многоэтажек каждый проект застройки будет детально рассматриваться на заседании городского Градостроительного совета.

«Сегодня наша задача - переориентировать всех застройщиков именно на строительство по всем градостроительным нормам, со всей сопутствующей социальной и инженерной инфраструктурой, с учетом требований комфортного проживания, - цитирует главу Краснодара его пресс-служба.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что Краснодар остро нуждается в едином архитектурном облике. Они предложили делать подсветку возводимых зданий, ввести единые стандарты остекления балконов, предусматривать в проектах домов места под сплит-системы, чтобы сохранялся облик фасадов новостроек и т. д.

По заявлению главного архитектора Краснодарского края, для улицы Красной на всем протяжении - от войскового собора Александра Невского до кинотеатра «Аврора» - и нескольких кварталов по обе стороны от нее, максимальную этажность новой застройки предлагается ограничить 20 метрами (6 этажей) с постепенным ее увеличением к окраинам исторической части города.