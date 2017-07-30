ГИБДД разрабатывает мобильное приложение для регистрации ДТП

Технологическая новинка должна сократить временные затраты автовладельца при получении страховки после аварии.

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил журналистам о создании ведомством приложения для регистрации ДТП.

Оно станет отличным подспорьем для автовладельцев и поможет снизить потерю времени при получении страховых взносов в случае ДТП. Хозяин попавшей в аварию машины может по положенным правилам зарегистрировать место ДТП и переслать данные страховщику, чтобы в короткий срок получить деньги на ремонт.

Также Михаил Черников рассказал о способах решения борьбы с коррупцией, предлагая уменьшить коррупционную зависимость сотрудников, и существующих рисках в использовании программы «Европротокол», когда мошенники могут получать выплаты сразу в нескольких страховых компаниях.