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ГИБДД разрабатывает мобильное приложение для регистрации ДТП

Воскресенье, 30 июля 2017 11:32
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Технологическая новинка должна сократить временные затраты автовладельца при получении страховки после аварии.
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил журналистам о создании ведомством приложения для регистрации ДТП.

Оно станет отличным подспорьем для автовладельцев и поможет снизить потерю времени при получении страховых взносов в случае ДТП. Хозяин попавшей в аварию машины может по положенным правилам зарегистрировать место ДТП и переслать данные страховщику, чтобы в короткий срок получить деньги на ремонт.

Также Михаил Черников рассказал о способах решения борьбы с коррупцией, предлагая уменьшить коррупционную зависимость сотрудников, и существующих рисках в использовании программы «Европротокол», когда мошенники могут получать выплаты сразу в нескольких страховых компаниях.

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