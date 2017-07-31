5 августа день памяти Почаевской иконы Божией матери

Это одна из наиболее почитаемых христианских святынь. Ее чудотворный образ известен в России, Болгарии, Сербии, Боснии и в других славянских странах. К Пресвятой Богородице с прошениями приходят не только православные, а и христиане иных исповеданий. В древнем оплоте, в Почаевской Лавре, подлинный лик Царицы Небесной находиться около 400 лет.

На той горе, где сейчас расположена Лавра жили два инока. Однажды после молитвы пошел один из них на вершину горы и увидел там, словно объятую пламенем, стоявшую на камне Пречистую Богородицу. Монах позвал другого инока, а третьим свидетелем чудесного явления стал обычный пастух. Поднявшись на гору они втроем стали прославлять Господа и Деву Марию.

После исчезновения явления, на том камне, где стояла Богородица, был отпечаток Ее стопы. Этот отпечаток и сейчас там, всегда наполнен водой. И не смотря на то, что множество паломников набирают эту воду для исцелений, она чудесным образом появляется снова.

Сама же икона «Почаевская» Пресвятой Богородицы была подарена дворянке Анне Гойской, жившей не далеко от Почаева, митрополитом Неофитом. После того, как от лика стало исходить сияние, а брат Анны был исцелен молитвами, обращенными к образу заступницы, Анна передала икону поселившимся на горе инокам.

В книгах монастыря засвидетельствованы многочисленные чудеса, проистекающие от святыни. Еще с давних времен верующие приходили к ней с молитвами об освобождении от плена, вразумлении грешников и избавлении от страшных недугов.

Чаще всего к образу Девы Марии приходят для исцеления страшных и неизлечимых заболеваний. И чтобы понять какое значение и в чем помогает эта святыня, достаточно назвать несколько чудес, свершившихся благодаря ее силе

• В 1664 году у одного ребенка появилось бельмо на глазу, родители его доставили в монастырь, омыли лицо водой из отпечатка стопы Богородицы. На следующий день мальчик стал видеть. Вскоре этот ребенок умер, но бабка все молилась у Почаевского образа, и мальчик ожил.

• В 1950 году чудесным образом произошло исцеление монахини Варвары, которая с трудом передвигалась на костылях. В течении 48 лет у нее были парализованы ноги, а приложившись к образу Богородицы, монахиня встала на ноги. До сих пор, у образа Пресвятой стоят костыли, как свидетельство происшедшего чуда.

Святой образ помогает укрепить дух и веру, направляет на праведный путь. Приходят к ней верующие с сердечными молитвами:

• о здравии своих близких, исцелении от болезней видимых и невидимых;

• с просьбами даровать покой и мир в доме и семье, избавить от несчастья и ссор;

• о защите обители своей от гостей незваных, воров;

• просят вразумления грешникам и избавления от нечистых помыслов.

Как и перед всяким образом Пречистой Богородицы, молятся о своем духовном усовершенствовании.

В храме Вознесения Господня в Пашковке праздничная служба начнется в субботу в 05 августа в 07:30.



ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4,

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