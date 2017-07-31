В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов

Покупая невозвратный билет, пассажир обязуется оплатить услугу авиаперевозки, а при сдаче багажа — также провоз этого багажа.
При этом возвратный авиабилет должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир будет оплачивать его провоз только в том случае, если вес вещей превысит установленные нормы.
Ручную кладь при этом можно будет перевозить бесплатно. В законе также уточняется, что авиакомпании должны сообщать пассажирам об условиях перевозки их багажа до покупки билета на самолет.
Закон вступает в силу через 60 дней со дня его официального опубликования.
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетовПонедельник, 31 июля 2017 09:34
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Покупая невозвратный билет, пассажир обязуется оплатить услугу авиаперевозки, а при сдаче багажа — также провоз этого багажа.
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