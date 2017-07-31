В Геленджике на дежурство заступил самолет-амфибия МЧС РФ‍

Соответствующее сообщение сегодня, 30 июля, опубликовали представители пресс-службы Главка МЧС РФ по региону.

«Самолет Бе-200ЧС, приписанный к Южному авиационно-спасательному центру МЧС РФ будет осуществлять мониторинг и ликвидацию возможных природных пожаров на территории региона», − заявили они.

Спасателями Бе-200ЧС признается одним из самых эффективных на планете в борьбе с природными пожарами. В режиме глиссирования он способен на открытых водоемах наполнить свои баки 12 тоннами воды и сбросить огнегасящую жидкость на очаги пожаров.

Кроме того, летательное средство позволяет работать в ограниченном пространстве − в горных или труднодоступных районах.