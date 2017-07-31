В Геленджике на дежурство заступил самолет-амфибия МЧС РФ‍

Соответствующее сообщение сегодня, 30 июля, опубликовали представители пресс-службы Главка МЧС РФ по региону.
«Самолет Бе-200ЧС, приписанный к Южному авиационно-спасательному центру МЧС РФ будет осуществлять мониторинг и ликвидацию возможных природных пожаров на территории региона», − заявили они.
Спасателями Бе-200ЧС признается одним из самых эффективных на планете в борьбе с природными пожарами. В режиме глиссирования он способен на открытых водоемах наполнить свои баки 12 тоннами воды и сбросить огнегасящую жидкость на очаги пожаров.
Кроме того, летательное средство позволяет работать в ограниченном пространстве − в горных или труднодоступных районах.
В Геленджике на дежурство заступил самолет-амфибия МЧС РФПонедельник, 31 июля 2017 09:40
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Соответствующее сообщение сегодня, 30 июля, опубликовали представители пресс-службы Главка МЧС РФ по региону.
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