С 2019 года в России упраздняются дачные товарищества

Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется. Для ведения садоводства и огородничества будут также сокращены организационно-правовые формы товариществ собственников недвижимости. Теперь останутся только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках — только хозяйственные постройки.

Кроме того, вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, а также предусматривается создание органов самоуправления для контроля за общим имуществом и представления государственной или муниципальной земли в пользование. Документ регулирует процедуру создания самих товариществ. Например, теперь в такой форме организации должно быть не менее семи учредителей. Перед товариществами также поставили новые цели, такие как обеспечение осваиваемых участков разнообразной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории.

В том числе в документе уточняются особенности добычи подземных вод, а также упрощается порядок лицензирования скважин. ​Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.