В Горячем Ключе бывший сотрудник полиции и местная жительница признаны виновными во взяточничестве

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора бывшему следователю следственного отдела ОМВД России по городу Горячий Ключ Владимиру Анищенко и 36-летней Алене Золотарь. Они признаны виновными в покушении на получение взятки (ч.3 ст.30, ч.2 ст.290 УК РФ) и покушении на посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, в июне 2016 года Анищенко было поручено проведение проверки по заявлению местной жительницы о хищении у нее ювелирных изделий ее дочерью. После того как женщина предъявила имеющиеся чеки, подтверждающие покупку, следователь полиции сообщил ей, что намерен возбудить уголовное дело в отношении ее матери за заведомо ложный донос. Между тем, мужчина пояснил, что при условии передачи ему 50 тысяч рублей он готов не привлекать мать Золотарь к уголовной ответственности. О незаконном требовании полицейского девушка рассказала своему родственнику, который в ходе личной встречи, убедившись в том, что сотрудник полиции требует взятку, согласился с условиями последнего, однако сообщил об этом в правоохранительные органы. 7 июля 2016 года заявитель, действуя под контролем оперативных сотрудников краевого УФСБ, встретился с посредником и передал ей требуемую сумму денег для последующей передачи следователю полиции, однако распорядиться ими не удалось, поскольку ее дальнейшие действия были пресечены.

Приговором суда Анищенко и Золотарь назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей и 350 тысяч рублей соответственно. Кроме того, они лишены права занимать должности в государственных и муниципальных службах и заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственно-властных и административно-распорядительных функций сроком на 3 года.