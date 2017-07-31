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В Горячем Ключе бывший сотрудник полиции и местная жительница признаны виновными во взяточничестве

Понедельник, 31 июля 2017 12:48
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Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора бывшему следователю следственного отдела ОМВД России по городу Горячий Ключ Владимиру Анищенко и 36-летней Алене Золотарь. Они признаны виновными в покушении на получение взятки (ч.3 ст.30, ч.2 ст.290 УК РФ) и покушении на посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, в июне 2016 года Анищенко было поручено проведение проверки по заявлению местной жительницы о хищении у нее ювелирных изделий ее дочерью. После того как женщина предъявила имеющиеся чеки, подтверждающие покупку, следователь полиции сообщил ей, что намерен возбудить уголовное дело в отношении ее матери за заведомо ложный донос. Между тем, мужчина пояснил, что при условии передачи ему 50 тысяч рублей он готов не привлекать мать Золотарь к уголовной ответственности. О незаконном требовании полицейского девушка рассказала своему родственнику, который в ходе личной встречи, убедившись в том, что сотрудник полиции требует взятку, согласился с условиями последнего, однако сообщил об этом в правоохранительные органы. 7 июля 2016 года заявитель, действуя под контролем оперативных сотрудников краевого УФСБ, встретился с посредником и передал ей требуемую сумму денег для последующей передачи следователю полиции, однако распорядиться ими не удалось, поскольку ее дальнейшие действия были пресечены.

Приговором суда Анищенко и Золотарь назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей и 350 тысяч рублей соответственно. Кроме того, они лишены права занимать должности в государственных и муниципальных службах и заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственно-властных и административно-распорядительных функций сроком на 3 года.

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