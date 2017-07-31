В Краснодаре бывший генеральный директор организации подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Омега-Инвест», подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам предприятия (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя на должности генерального директора предприятия, по предоставлению аренды строительной техники, в период с мая по август 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 5 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 205 тысяч рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовала на иные нужды предприятия.

В настоящее время задолженность по зарплате погашена новым руководством, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.