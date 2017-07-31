Наталья Костенко рассказала молодежи Кубани о проектах ОНФ в сфере экологии

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, депутат Наталья Костенко побывала на губернаторском молодежном форуме Кубани «Регион 93», который проводится в рамках года экологии в России. Там она пообщалась с участниками форума и рассказала молодежи Кубани о проектах ОНФ в сфере экологии.

С 24 по 30 июля проходила тематическая смена «Живая планета», участниками которой были 400 представителей всех муниципальных образований края в возрасте от 18 до 30 лет. Целью смены являлось формирование социально-ответственного мышления, экологическое просвещение, включение молодежи в экологическую деятельность. Основной задачей смены «Живая планета» предполагалась популяризация концепции «зеленого» будущего в молодежной среде.

На форуме проходило множество мероприятий природоохранной направленности с участием биологов, экспертов в различных сферах экологии, педагогов, представителей экологических общественных организаций и органов власти. В первые дни смены молодые люди погрузились в образовательную программу и практикум по проектированию мыслей и дел, дали старт фотокроссу «Мы все за природу в ответе», посетили ряд мастер-классов и дискуссионные площадки: «Ценное и бесценное – экологический взгляд», «Прогресс и экология – совместить несовместимое», «Экология и нравственность», встретились с главами муниципальных образований края, приняли участие в конкурсе социальных видеороликов.

Ребята провели небольшую экскурсию по территории форума, познакомив члена Центрального штаба ОНФ с жизнью в палаточном лагере. В беседе с молодыми экологами Костенко рассказала о законодательной деятельности в направлении экологии и об экопроектах, реализуемых Общероссийским народным фронтом.

«Сегодня здесь собралась самая активная и неравнодушная молодежь, с правильным настроем, взглядом и желанием быть впереди — именно эти ребята в ближайшем будущем станут фактором развития нашего региона и всей страны в целом. «Регион 93» - площадка, где созданы все условия для успешного развития молодежи. У нас с ребятами получился очень живой разговор, по вопросам понятно, что ребята выступают за сохранения нашей страны и нашей планеты. Но решая любые глобальные проблемы, важно начинать движение с себя. То есть прежде чем разбираться с несанкционированными свалками, например, посмотреть, а сам ты мусор опускаешь в урну, оплачиваешь платежку за утилизацию мусора, отказываешься от излишней упаковки или даже покупок, которые тебе не нужны? Я рассказала о своем опыте, и во время нашего разговора решено было двигаться вместе в вопросах сбережения окружающего нас мира», - сказала депутат.

В заключение встречи Наталья Костенко пожелала ребятам становиться настоящими профессионалами своего дела, двигаться только вперед к своим целям и, главное, быть достойными гражданами страны.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ