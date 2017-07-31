Наталья Костенко: благодаря активности общественности Кубани РЖД приступило к модернизации вокзалов в Туапсе, Лоо, Лазаревской

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2017 г. более 1,2 млрд руб. будет потрачено на проектные и строительные работы по модернизации вокзальных комплексов в Лоо, Лазаревской, Туапсе, а также Ростова-Главного и кассовых блоков в Минводах, сообщили в пресс-службе компании. Капитальный ремонт пассажирских и перронных платформ на вокзальных комплексах Туапсе уже завершили. Выполнение программ капитального и текущего ремонта вокзальных комплексов повысит качество обслуживания пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге, считают в компании. Все это – результаты совместной деятельности общественников Краснодарского края, активистов Общероссийского народного фронта и дирекции ОАО «РЖД».

Еще в начале 2016 года ОНФ по просьбе жителей и инвалидных организаций Туапсе занялся анализом доступности вокзалов всего Краснодарского края для маломобильных групп населения – инвалидов, семей с маленькими детьми, пожилых людей, больных, приехавших в санатории края на реабилитацию. По итогам совместных рейдов по 13 вокзалам, был составлен и принят план устранения выявленных нарушений на 2016–2018 гг. , включающий 74 мероприятия, большая часть из них - по благоустройству комплексов и организации службы помощи и сопровождения путешествующих инвалидов – была реализована еще в прошлом году. Однако, в ряде случаев, как раз в Туапсе, Лоо и Лазаревской, серьезно улучшить доступность вокзалов для маломобильных групп было невозможно, так как требовалась серьезная реконструкция зданий.

Кроме того, основываясь на опыте общения с заинтересованной общественностью Кубани, сейчас РЖД создает общий стандарт доступности всех своих вокзалов.

«Мы рады, что руководство РЖД держит слово и продолжает работу по повышению доступности вокзалов края. Благодаря активности местных жителей и инвалидов-общественников последний год нам удалось многого достичь, и в нынешний курортный сезон туристы, маломобильные граждане, пожилые люди и, конечно, местные жители смогут оценить произошедшие изменения. Наша задача – сделать вокзалы Краснодарского края эталонными с точки зрения доступности. Это будет соответствовать прославленному гостеприимству Кубани и повысит комфортность отдыха самых социально уязвимых групп отдыхающих. В условиях введения «курортного сбора», доступность железнодорожных вокзалов станет дополнительным стимулом для

отдыхающих», – подчеркнула член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко.