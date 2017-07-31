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Сухой и жаркий август обещают на Кубани

Понедельник, 31 июля 2017 15:12
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Черное море уже прогрелось до 27 градусов, Азовское еще теплее. Впрочем, не обойдется в августе и без дождей. Но они станут скорее спасением.

Юрий Ткаченко, руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края: «Дожди будут периодически выпадать на территории края, но это хорошо, потому что благодаря этим осадкам температура не будет разгоняться до значений больше, чем 37−38 градусов».

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