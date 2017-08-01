Почта России поможет кубанским школьникам подготовиться к новому учебному году

До 30 сентября 2017 года Почта России проводит акцию «Снова в школу», в рамках которой посетители почтовых отделений смогут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюкзаки, наборы для первоклассников и другие предметы, необходимые ученикам.

Акция «Снова в школу» проводится четвертый год подряд. В прошлом году товары для школы приобрели десятки тысяч клиентов Почты России по всей стране. В 2017 году, совместно с ведущими поставщиками, Почта России расширила ассортимент, отобрав школьные товары с лучшим соотношением цены и качества. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

В отделениях Почты России, имеющих выделенные зоны розничной торговли, дополнительно установлены специальные стенды для продажи школьных товаров. В почтовых отделениях также широко представлена книжная продукция: от детской и прикладной до классической и современной художественной литературы.

«Новым элементом акции в этом году стала линейка уникальных товаров под собственным брендом Почты России, среди которых блокноты, тетради, ручки и другие товары, которые могут заинтересовать как юных покупателей, так и их родителей», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране — 42 000 почтовых отделений, которые ежедневно посещают в среднем около 6,5 млн человек. Многие почтовые отделения расположены в населенных пунктах, где поблизости нет ни одного книжного магазина, — таким образом, Почта России делает школьные товары и художественную литературу доступной для всех россиян, проживающих как в крупных городах, так и в сельской местности.